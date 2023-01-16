Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olur

Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Denizli'de düzenlediği "Üniversite Camilerinde Görev Yapan Din Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne video konferansla katıldı.

Din görevlilerinin, üniversitedeki camilerde önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Erbaş, üniversite camilerinin varlığının hem gençler hem de din hizmetleri için büyük bir imkan ve nimet olduğunu söyledi.

Gençlerin bir milletin geleceği olduğuna işaret eden Erbaş, "Bizim, ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız gençlerimizdir. Bunun için Başkanlık olarak gençlerimize yönelik hizmetlerimize özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş kardeşlerimizsiniz. Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının görevinin, insanlara İslam'ın hakikatlerini göstermek olduğunu dile getiren Erbaş, "İnancımızın güzelliklerini anlama ve yaşama noktasında en ideal kitle olan gençlerimizin yanıdır. Zira gençler hakikati anlamaya ve sahiplenmeye en müsait insanlardır." dedi.

Erbaş, gençlik hizmetlerinin birinci ve temel şartının, gençleri sevmek ve onlara değer vermek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin gençlerle iletişimi bizler için en ideal örnektir. O, gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi esas almış ve onların kendilerini gerçekleştirmelerine vesile olmuştur. Gençlere yönelik tuzaklarla dolu bir çağda yaşıyoruz. İnsanlık adeta küresel sorunlarla kuşatılmış vaziyette. Bu durumdan en çok da gençler, kadınlar, çocuklar etkilenmekte, onlar mağdur olmaktadır. Özellikle kötülüklerin hızla yayılması çocuklarımızı, gençlerimizi etkisi altına almaktadır. Dolayısıyla bizler, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluk olduğumuzun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz."

- "ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERECEK"

Din görevlilerinin çalışmalarını samimi bir şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir. Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. En etkili irşadımız, hayatımızla, davranışlarımızla örnek olmamızdır." diye konuştu.

Erbaş, din görevlilerinin en büyük ideallerinin Allah'ın rızası doğrultusunda İslam'a, gençliğe ve tüm insanlığa hizmet etmek olduğunu, bu ideal uğrunda ortaya koyulacak çalışmaların mutlaka meyvesini vereceğini sözlerine ekledi.