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Gençlerin 'Gönüllülük Kampı' Trabzon'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki 'Gönüllük Kampı' Trabzon'da başladı.

AA20.01.2020  14:20 - Güncelleme: 20.01.2020  14:20

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kampın açılış töreni, Münür Özkurt Yurt Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Ney dinletisiyle başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencileri Trabzon'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının çalışmalarına dikkati çeken Şahin, iki bakanlığın görev alanının, diğer bakanlıklarınkinden daha geniş olduğunu ifade etti.

Şahin, "Gelecekte var olmak istiyorsanız ailenize, çocuklarınıza ve gençlerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Bir insanın yetiştirilmesinde ailenin ve öğretmenlerin büyük sorumluluğu vardır." dedi.

- "EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZ SAHİP OLDUĞUMUZ GENÇLERİMİZDİR"

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir de Bakanlığın geleneksel kış kamplarının bu yıl beşincisinin düzenlendiğini belirterek kampların 15 ilde 15 farklı temada, alanında uzman kişilerce gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'nin her bölgesinin ayrı özellik ve güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ancak en büyük özelliğimiz sahip olduğumuz gençlerimizdir. Çok genç ve dinamik bir nüfusun en önemli bölümünü ise Bakanlığımız ve KYK'de misafir etmekteyiz. Sizleri, her yönüyle hayata hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, KYK'nin artık sadece barınma hizmeti veren bir kurum olmaktan çıktığını belirterek, "Gençlerimizi her yönüyle hayata ve yarınlara hazırlayan bir kurum olarak hizmet vermekteyiz. Çünkü siz özel, önemli ve değerlisiniz. Bu kamplar sayesinde sizlerin içerisinde olan cevheri mücevhere çevireceğiz, daha duyarlı bir toplum olmak noktasında hareket edeceğiz. Bu kampımızda gönüllülük esası ele alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Gönüllülük Kampı"na Adana, Bilecik, Bitlis, Iğdır, Malatya, Siirt ve Şırnak'tan katılan öğrenciler 5 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapacak.

Kamp kapsamında bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, öğrencilerle bir araya gelerek mesleklerindeki tecrübelerini paylaşacak.

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