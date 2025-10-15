Gençlerle Türkiye buluşması: AK Parti 39 ilçede kapıları tek tek çaldı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, saha çalışmalarını "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle" mottosuyla sürdürüyor. İstanbul'un 39 ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 961 mahallede hane ziyaretleri gerçekleştirildi. Toplam 946 ayrı ekibin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmasında, 10 bin 736 ev ziyaret edildi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu hafta sonu İstanbul'un 39 ilçesinde aynı anda kapı kapı dolaştık. Ömrünü ülkesine adamış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in selamlarını İstanbul'un tüm gençlerine iletmek üzere 946 ayrı ekiple 10 bin 736 evde genç arkadaşlarımızla buluştuk."