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  • Bakan Kasapoğlu'ndan, 515 personel alımı müjdesi!
Güncel

Bakan Kasapoğlu'ndan, 515 personel alımı müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:06
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