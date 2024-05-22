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  • 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasını İletişim Başkanlığı yalanladı
Güncel

'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasını İletişim Başkanlığı yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasını İletişim Başkanlığı yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiği, konuyla ilgili yasal işlemin başlatıldığı aktarılan açıklamada, Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tasfiye edildiği, ihtiyaç fazlası araçların ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildiği belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

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