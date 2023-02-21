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  • Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: Bölgeden gelen tüm misafirlerimizi biz kayıtsız ve şartsız misafir ediyoruz
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: Bölgeden gelen tüm misafirlerimizi biz kayıtsız ve şartsız misafir ediyoruz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 bin depremzede vatandaşın, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiğini söyleyerek, 'Depremzede vatandaşların yaşadıkları şeyleri bir nebze de olsa hafifletmek için her türlü gayreti gösteriyoruz' dedi.

IHA21 Şubat 2023 Salı 15:04 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: Bölgeden gelen tüm misafirlerimizi biz kayıtsız ve şartsız misafir ediyoruz
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremden 11 il ve binlerce vatandaş etkilendi. Deprem bölgesine en yakın illerden birisi olan Kayseri'ye gelen depremzede vatandaşlar, ilk günden itibaren KYK yurtlarına yerleştirilmeye başlandı. Depremden etkilenen 10 bin vatandaşın yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri olarak kadim şehrimizde misafirperverliğimizi tüm halkımızla birlikte gösterdiğimiz gibi bütün yurtlarımızda şu anda misafirlerimizi kabul ettik. Tüm çalışmalarımızı onlar üzerinde tam kapasite ile sürdürüyoruz. Şu anda yaklaşık 10 bine yakın misafirimizi yurtlarımızda hem lojistik anlamda hem sosyal market anlamında hem de konaklama anlamında tüm hizmetimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgeye ilk çıkış noktası olarak Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizden yoğun bir şekilde depremzede misafirlerimiz geliyorlar. Bizler de en iyi şekilde tüm personelimizle ve gönüllü gruplarımızla burada onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. İlk baştan itibaren Kredi Yurtlar Birimlerimiz ve alanlarımız misafirlerimize hizmet veriyorlar. Karşılığında da bir memnuniyet oluşuyor. Biz de onların depremde yaşadıkları şeyleri bir nebze de olsa hafifletmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şehrimizde hem yurtlarda hem de hayırseverlerimizin ev ve ayarladıkları alanlarda konaklamalar oluyor" şeklinde konuştu.

"BÖLGEDEN GELEN TÜM MİSAFİRLERİMİZİ BİZ KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MİSAFİR EDİYORUZ"

Kayseri'de depremzede vatandaşlar için 2 yurdu daha faaliyete geçireceklerini belirten Kabakcı, "Bizim de 2 tane daha alanımız var. Oralarla ilgili gerekli tefrişat ve fiziki yapılarıyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa sürede oraları da tamamlayacağız. Bizim şu anda mevcut alanlarımız Kayseri'de 11 bin misafirimizi ağırlamaya yetiyordu. Bölgeden gelen tüm misafirlerimizi biz kayıtsız ve şartsız misafir ediyoruz. Bünyan ve merkezde olmak üzere diğer alanları da inşallah en kısa sürede hazırlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Bakanımız, Valimiz ve çalışmaları koordine eden yöneticilerimizin de gayretleriyle bizler başta yurtlarımızda, her türlü tefrişatı, lojistik desteği ve konaklatmayı gayret içerisinde yürütüyoruz. İnşallah bundan sonrasında da memnuniyet oluşturacak şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kendi psikologları vardı. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin koordinasyonuyla biz bir koordinatör psikolog belirlemiştik. Şu anda 90'ın üzerinde psikoloğumuz ve eğitmenimizle yurtlarımızdayız. Gerçekten de çok güzel hizmetler veriyorlar" diye konuştu.

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