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Genel Merkez'den Özgür Özel'in çevresine gözdağı: Tasfiye olursunuz!

CHP'de 38. Olağan Kurultay'a üç hafta kala Genel Merkez, genel başkan adayı Özgür Özel'in destekçilerini eritmeyi planlıyor. Kurultay sürecinde partinin yetkili organları ile parti etkinliklerinde yönetim tarafından 'Kemal Kılıçdaroğlu yeniden kazanır. Özel'i destekleyenler tasfiye olur' mesajı verilecek.

Yeni Şafak16 Ekim 2023 Pazartesi 08:04 - Güncelleme:
Genel Merkez'den Özgür Özel'in çevresine gözdağı: Tasfiye olursunuz!
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CHP'de Özgür Özel'i destekleyenleri caydırmak için Genel Merkez'in çeşitli taktikler geliştirdiği, bunlardan birinin de "Kılıçdaroğlu kazanacak, açığa düşmeyin" söylemi olduğu belirtildi. Parti kurmaylarının PM üyeleri, milletvekilleri ve delegelere gözdağı için, "Kılıçdaroğlu kazanırsa tasfiye olursunuz" kampanyasına hazırlandığı ifade ediliyor.

CHP'de 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultay öncesinde adaylar arasında rekabet kızıştı. İşi riske atmak istemeyen Genel Merkez, gözünü genel başkan adayı Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen çevrelere dikti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kurultayda, Özel'i destekleyen yaklaşık 500 delege olduğu kaydedilirken, bu isimlerin arasında milletvekilleri, PM üyeleri de bulunuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinin ise bundan sonraki süreçte Özel'i destekleyen isimlere "tasfiye" imasında bulunabileceği ileri sürülüyor. Parti yönetiminde bulunan etkili ve üst düzey isimlerin, parti yürütme organlarında ve parti içinde "Kılıçdaroğlu yeniden kazanır. Özel'i destekleyen tasfiye olur" mesajını vereceği kaydediliyor.

500 OYUN ÜSTÜ RİSK OLUR

Bu mesajları da kurmaylar üzerinden vererek Özel'in olası kazanma durumuna karşı önlem almak için yapılabileceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun halen en şanslı aday olduğu belirtilirken, Özel'in CHP Genel Merkezi'nin beklentisi olan 500'ün üstünde bir oy almasının ilerisi için 'risk' oluşturabileceği ifade ediliyor.

ALEYHTE KONUŞANI KOVARIM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, kongre döneminde tartışmaların normal olduğunu belirterek "Kongre biter, el ele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" diye konuştu. Toplantıda yan yana oturan Kılıçdaroğlu ile İBB Ekrem İmamoğlu arasındaki soğukluk fotoğraflara da yansıdı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun uyarılarının İmamoğlu'na mesaj olduğu değerlendirildi.

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