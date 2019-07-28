Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.