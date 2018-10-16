Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'ın görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak için ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmede bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.