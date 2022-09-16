Genelkurmay Başkanı Güler, Kerim Veliyev ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; Orgeneral Güler tarafından Korgeneral Veliyev'e şehitler için taziye dilekleri iletilmiştir" denildi.

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korg. Kerim VELİYEV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; Org. GÜLER tarafından Korg. VELİYEV'e şehitler için taziye dilekleri iletilmiştir. pic.twitter.com/sYtDmzKFuC — TSK (@TSKGnkur) September 15, 2022