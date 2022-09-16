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Güncel

Genelkurmay Başkanı Güler, Kerim Veliyev ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile görüştü.

DHA16 Eylül 2022 Cuma 01:43 - Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; Orgeneral Güler tarafından Korgeneral Veliyev'e şehitler için taziye dilekleri iletilmiştir" denildi.

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