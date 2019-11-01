Genelkurmay başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.