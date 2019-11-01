Genelkurmay başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TSK'nın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.
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