Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.