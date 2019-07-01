Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.
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