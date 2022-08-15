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Genelkurmay Başkanı Güler, YAŞ kararlarıyla emekliye ayrılan komutanları kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kapsamında emekliye ayrılan kuvvet komutanları kabul etti.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü veda ziyareti kapsamında kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e veda ziyaretinde bulundu.

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