Bakanlık duyurdu: Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD’li Mevkidaşı Dunford ile görüştü NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya’nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile görüşme gerçekleştirdi.