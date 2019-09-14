Bakanlık duyurdu: Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD’li Mevkidaşı Dunford ile görüştü
NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya’nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1. 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Lubliana/Slovenya’da icra edilen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ile Mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph F.DUNFORD arasında ikili görüşme icra edilmiştir.
2. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER tarafından görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilmiştir.
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