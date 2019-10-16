Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
- AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
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