Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.