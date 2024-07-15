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  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu: Ortak askeri tatbikat gündemde
Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu: Ortak askeri tatbikat gündemde

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Libya'ya giden Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad tarafından askeri törenle karşılandı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu: Ortak askeri tatbikat gündemde
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Gürak, askeri törenin ardından iki komutan ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Güven Begeç'i ziyaret eden, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edilen Gürak, Libya Görev Grup Komutanlığı, Libya Türk Deniz Görev Grubu'nda görevli TCG Kemalreis Gemisi, Misurata Merkez Askeri Bölge Komutanlığı ile Misurata Türk Kıdemli Subaylığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

ASKERİ TATBİKAT GÖRÜŞMESİ

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasındaki işbirliği programları ile ortak askeri tatbikat konusunu görüştü.

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