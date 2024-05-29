Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, mevkidaşları ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen mevkidaşları ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞME



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

GİNE GENELKURMAY BAŞKANI BANGOURA İLE GÖRÜŞME



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Gine Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahima Sory Bangoura ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Gine Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahima Sory Bangoura ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

BOSNA HERSEKLİ MEVKİDAŞI KNEZEVİC İLE GÖRÜŞME



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gojko Knezevic ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'de bulunan Tümgeneral Knezevic ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

ARNAVUT MEVKİDAŞI KİNGJİ İLE GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Arben Kingji ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'de bulunan Tümgeneral Kingji ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

AZERBAYCANLI VE GAMBİYALI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ve Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mamat O Cham ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Kerim Veliyev ve Korgeneral O Cham ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.