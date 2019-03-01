Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Alman mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.