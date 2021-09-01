Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler: Kendinizle ne kadar gurur duysanız az

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:50

Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, tahliye görevini başarıyla yerine getiren personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afganistan'da bugüne kadar görev yapan tüm personelin, büyük onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Güler, "Kardeş Afgan halkının, birlik ve güvenliğinin temini ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğiniz bu kutsal görev, en az hududu bekleyen, semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemlidir. Bu zorlu tahliye görevi, TSK'nın son günlerde Hamit Karzai Havaalanı'nda oluşan zorlu ve karmaşık durumlarda dahi ne denli profesyonel ve başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir" diye konuştu.

Orgeneral Güler, yurda dönmek isteyen vatandaşların tahliye sürecinin de başarıyla yönetildiğini kaydetti.

"Kendinizle ne kadar gurur duysanız" azdır diye seslendiği personeli, bundan sonraki süreçte de önemli görevler beklediğini ifade eden Orgeneral Güler, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da fedakarlık duygusu ve gayretle çalışmalarınıza devam edeceğinize, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi başarıyla yerine getireceğinize ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize inancım tamdır. Gece gündüz, sıcak soğuk, toz çamur demeden, 7 gün 24 saat çalışarak görevlerini başarıyla yerine getiren Afganistan Görev Kuvveti personelimiz ile tahliye görevini büyük bir kahramanlık göstererek icra eden kahraman pilotlarımızı, uçuş ekibimizi, yer destek ve uçak bakım personelimizi canı gönülden kutluyor, yurda hoş geldiniz diyor, aileleri ile birlikte kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

- HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL KÜÇÜKAKYÜZ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de Afganistan halkının güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, 2002'den bu yana eğitim, güvenlik ve danışmanlık desteği veren, ayrıca zorlu şartlar altında tahliye görevini başarıyla icra eden kahraman personelle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyduğunu söyledi.

Dost ve kardeş ülke Afganistan'da 20 yıl süren bu kutsal görevi ve omuzlarına yüklenen tarihi sorumluluğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine yakışır şekilde tamamlayan personelin, yüce Türk milletini en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Küçükakyüz, şöyle devam etti:

"Zor ve meşakkatli göreviniz boyunca, sadece kardeş Afgan halkı ile kurduğunuz dostane ilişkilerle değil, aynı zamanda birlikte görev yaptığınız dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetler personeli ile de uyum içerisinde çalışarak, asil milletimizin gurur kaynağı oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya barışına katkı sunmak için görev yaptığı her bölgede üstün bir gayret göstererek, emsalleriniz arasındaki saygınlığınızı korudunuz. İlave olarak son dönemde, Afganistan'da meydana gelen istikrarsız ortam ve Hamit Karzai Havalimanında oluşan zorlu şartlara rağmen bugüne kadar almış olduğunuz eğitimler ve yüksek disiplin anlayışınız ile uçuş faaliyetlerinin devam etmesini sağlayarak, tahliye sürecini başarı ile icra ettiniz. Personelimiz ve yurda dönmek isteyen vatandaşlarımızı, Kabil-İslamabad arasında oluşturulan hava köprüsü ile 48 saatten kısa bir süre içerisinde tahliye ederek, sizlere duyulan güveni boşa çıkarmadınız. Kendiniz ile ne kadar övünseniz azdır."