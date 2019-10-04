Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley ile telefonla görüştü
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu
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