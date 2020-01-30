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Güncel

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

30.01.2020  12:52 - Güncelleme: 30.01.2020  13:09

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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