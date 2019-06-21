Bakan Akar: Hainler alçaklar, layık oldukları cezayı buldular
Bakan Akar: Hainler alçaklar, layık oldukları cezayı buldular
Bakan Akar: Hainler alçaklar, layık oldukları cezayı buldular.
Bakan Akar: Hainler alçaklar, layık oldukları cezayı buldular.
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