Genelkurmay'daki FETÖ sanığı darbeyi sabah öğrenmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli astsubay Gökhan Çetin, 23 Kasım 2018'deki duruşmada yarım kalan esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Olay günü amirlerinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini, darbe girişiminden haberdar olmadığını ve bu yönde bir faaliyeti bulunmadığını savunan Çetin, "Tatbikat ve daha sonrasında sabotaj girişimi sebebiyle Genelkurmay'da bulunduğumu söylemiştim. İrademin fesada uğratılması gibi bir şey söz konusu değildir. İradenin fesada uğratılması için hür irade gerekir ancak emir komuta zincirinde hür irade söz konusu değildir." diye konuştu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay yerleşkesinde bulunmasına rağmen darbeyi sabah saatlerinde öğrendiğini iddia eden Çetin, "Benim darbeyi öğrendiğim saat belli. Saat 09.30'da öğrendim. Hiçbir siville karşı karşıya gelmedim, herhangi bir müdahalede de bulunmadım. Bunun (darbenin) idrakine vardığım saat baz alınırsa ne direnç göstermekle ne de destek vermekle suçlanabilirim." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Çetin, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Çetin'in ardından dava dosyasına gelen evraka ilişkin diğer sanıkların beyanları alındı.

Duruşmaya 21 Ocak Pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.