Darbeci generalin emir subayı olduğu ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ankesör soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı 2017 yılından bu yana titizlikle yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, 223 muvazzaf Astsubay askeri pernonel hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de gözaltı ve yakalama işlemi başlatılmıştı. Şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlenmişti.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyordu.

Devam eden operasyonda bugüne kadar 168 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerden birinin Karacı Astsubay M.Y. nin o dönem Ankara Garnizon Komutanı olan darbeci Korgeneral Metin İyidil'in 2014 ila 2015 yılları arasında emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

Diğer şüphelilere yönelik yakalanma ve gözaltı işlemlerinin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.