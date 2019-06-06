Generallere hakaret edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak
Milli Savunma Bakanlığı: Bir TV Kanalında TSK’da görev yapan Generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacak.
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