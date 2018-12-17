Gerçek doktoru dolandıran sahte doktora 4 yıl hapis

20 Eylül'de Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ziraat Bankası önünde meydana gelen olayda iddiaya göre Kayseri Devlet Hastanesi'nde doktor olan H.Ş.(47) ile N.A. banka önünde beklerken, bu sırada bankadan çıkan şüpheli Ö.Ü. (24) yanlarına gelerek kendisini beyin cerrahisi olarak tanıttı. Trafik kazası geçirdiğini, kazadan yüklü miktarda tazminat kazandığını söyleyen Ö.Ü., bu parayı istemediğini ve fakirlere yardım etmek istediğini ancak yanında işlem ücreti olmadığını söyledi. Mağdur H.Ş. de şüpheli Ö.Ü.'ye önce elden 160 TL, daha sonra da hesaba 40 TL olmak üzere 200 TL verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.Ş. polise giderek Ö.Ü.'den şikayetçi oldu. Yakalanan Ö.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ö.Ü. ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur H.Ş. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Ö.Ü. mahkemede pişman olduğunu, söyleyecek bir şey olmadığını belirterek, annesinin mağdurun zararını giderdiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.Ü.'ye ‘dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis, 400 TL adli para cezası ile tahliyesine karar verdi.