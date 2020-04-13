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Zehirli gözleme yedirilerek öldürülmüştü: Gerçek kan dondurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde babasına böcek ilacı koyduğu gözlemeyi yedirerek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kızı ile erkek arkadaşı tutuklandı.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 07:39 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 07:39
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Alınan bilgiye göre, 3 Nisan'da Ali Karateke ile oğlu, hayır yemeği diye evlerine getirilen gözlemeyi yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Didim Devlet Hastanesine gitti.

Aynı gün oğluyla taburcu edilen Karateke, 4 Nisan sabaha karşı hayatını kaybetti.

Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın araştırılması için özel ekip kurdu.

Ekipler, mahallede yaptıkları araştırmada başka hiçbir eve gözleme götürülmediğini belirledi.

Maktulün yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, ticari taksiyle gelen kişinin eve gözleme bıraktığını, taksinin Nazilli'de faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Taksicinin ifadesinde, aracının Ali Karateke'nin kızı B.T (36) ve erkek arkadaşı N.K tarafından kiralandığını, ikilinin İ.Y'ye bir poşet verdiğini ve onun da içinde gözleme olan poşeti Karateke'nin evine götürdüğünü söylemesi üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan B.T, N.K ve İ.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.T. ve N.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen B.T'nin, cinayeti erkek arkadaşının planladığını, babası ve ağabeyinin ölmesi halinde mirasın kendilerine kalacağını anlattığını, babasının gözleme sevdiğini bildiği için içine böcek ilacı kattığı gözlemeleri gönderdiğini söylediği öğrenildi.

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