20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gerçek ortaya çıktı... Fotoğraflarını o ilanda görünce şoke oldular!

Datça Belediyesi’nin web sitesini kopyalayarak çakma acı badem macunu satan çete şimdi de sahte profesörleri referans gösterip insan hayatıyla oynuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla’nın Datça Belediyesi’nin WEB sitesini 2 yıl önce kopyalayıp belediye başkanı adına acı badem macunu satan şebeke bu kez sosyal medyaya el attı. Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla Facebook ve Instagram’da reklam yapan zanlılar, kullanıcıların linke tıklamasını sağlıyor. Satış sayfasına yönlendirilenler, 1’i ABD’li 2 profesör, 1 operatör ve 1 uzman doktorun macunu öven yorumuyla karşılaşıyor.

ŞİFA DEĞİL, ZEHİR SAÇIYOR

 
Datça Belediyesi, geleneksel ‘acı badem macunu’ diye bir ürünlerinin olmadığını belirtilerek şu uyarıyı yaptı: “Araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır.” 
 
 

HAYALET DOKTORLAR

Akşam Gazetesi, söz konusu doktorlarla Türkive ve ABD’deki çalıştıkları sağlık kurumlarını araştırdı. Ancak hastanelerin de doktorların da sahte olduğu tespit edildi. Satış sitesinde 7/24 hizmette olduğu belirtilen İstanbul’a ait telefon numarasına ulaşılamıyor. Sayfadaki ‘sipariş ver’ butonuna tıklandığında ise ürünler sorunsuz şekilde satın alıyor. 
 

Dehşete düşüren olay! Kadının bulunduğu aracı yakarak kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

En yaşlı hakimin yerine mevzuata hakim başkan

En yaşlı hakimin yerine mevzuata hakim başkan

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Pentagon'dan F-35 itirafı

Pentagon'dan F-35 itirafı

Türk mühendisler geliştirdi

Türk mühendisler geliştirdi

Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt

Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da güpegündüz silahlı çatışma! İşte o panik anları...

İstanbul´da güpegündüz silahlı çatışma! İşte o panik anları...

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA