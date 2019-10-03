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Gerçek ortaya çıktı: MLKP'li bombacıları Suriye'de PYD eğitmiş

Eskişehir’de ölü ele geçirilen MLKP’li bombacıların PKK/PYD tarafından Suriye’deki kamplarda eğitilip Türkiye’ye yollandığı ortaya çıktı.

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Adana’da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir’de bulundukları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü MLKP üyesi iki terörist Fırat Şeran (31) ile Ozan Sökmen’in (28) PKK/PYD ile birlikte hareket ettiği, kamplarına katıldığı belirlendi.  İki teröristin terör örgüt PKK/PYD/YPG’nin Suriye’nin Kuzeyi’ndeki kamplarında bombalı saldırı eğitimi aldıkları ve elebaşları tarafından büyükşehirlerde bombalı eylem yapma talimatıyla Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. 
 
İLK GİRİŞİM ANTALYA’DA
 
Nisanda Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen teröristler Fırat Şeran ile Ozan Sökmen’in geçtiğimiz 15 Mayıs’ta ilk eylem denemesini Antalya’da yaptıkları ancak EYP’nin patlamadan imha edildiği öğrenildi. Teröristler bir süre gizlendikten sonra Adana’yı hedef seçerek 25 Eylül’de çevik otobüsünü hedef aldı. Saldırıda 4’ü polis 22 kişi yaralanmıştı. 
Hücre evinde çok sayıda sahte kimlik, para, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 
 
ABD’LİLERLE GÖRÜŞTÜ 
 
MLKP’li teröristlerin PYD kamplarında eğitim aldıklarının ortaya çıkması akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamaları getirdi: “Bundan 14 gün önce Suriye’nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile ABD’liler görüştü. Ne görüştüklerini biliyoruz. Hem de isim isim!”
 
(Akşam)

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