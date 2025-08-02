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Gerçekleri kaldıramadı! CHP'li isimden sokak ağzıyla belediye başkanlığı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağustos ayı belediye meclis toplantısında CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ile AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak arasında gerilim yaşandı. Tartışmanın ardından Türkmen'in 'Kes sesini' diyerek Taslak'ın üzerine yürüdüğü öğrenildi. Skandala tepki gösteren Taslak, 'Verecek cevabı olmayınca sokak ağzıyla belediye başkanlığı yapmaya çalışıyor.' dedi.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 07:32 - Güncelleme:
Gerçekleri kaldıramadı! CHP'li isimden sokak ağzıyla belediye başkanlığı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, meclis toplantısında konuşan AK Parti grup başkanvekili Recep Tayyip Taslak'a "Kes sesini, ben söz hakkı vermeden konuşmazsın" dediği ve yaşanan tartışma sonrası CHP'li meclis üyeleri ile birlikte AK Partili Taslak'ın üzerine yürüdüğü öğrenildi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaşanan olaya ait videoyu yayınlayıp, açıklamalarda bulunan AK Parti Kemalpaşa Belediye meclis üyesi ve grup başkanvekili Tayyip Taslak, belediye başkanı Türkmen'in ifadelerini ve tavrını şiddetle kanadığını ifade etti.

Taslak, "Rayiç bedel tespit komisyonunda Kemalpaşa'nın geleceğine bilerek ve isteyerek ipotek koymak isteyen, başkan Türkmen şeffaf, dürüst ve adaletli bir şekilde yönetemediği meclisi sinirli ve gergin bir şekilde yönetmeyi adet edinmiştir. Eleştiriye bir kere bile tahammülü olmayan belediye başkanı Mehmet Türkmen'in belediye başkanlığı yapamadığı gibi yalan bilgilerle Kemalpaşalıyı kandırmayı kendisine huy edinmiştir. Belediye başkanlığı yapamıyorsanız istifa edin" diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar da yazılı bir açıklama yaparak, CHP'li başkan ve meclis üyelerinin bu tutum ve davranışlarını kınadığını açıkladı.

  • Mehmet Türkmen
  • İzmir
  • Recep Tayyip Taslak

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