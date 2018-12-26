‘Gergedan gribi’ diye bir şey yok

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan, dünyada ‘gergedan’ isimde bir virüsün olmadığının altını çizerek, insanlarda en sık hastalığa yol açan virüs grubunun ‘rhinovirüsler’ olduğunu söyledi. Çıkan haberlerin yanlış tercüme sonucu doğduğunu aktaran Prof. Dr. Ceyhan, “Rino, burunla ilgili demektir. Rhinovirüs de burunda hastalık yapan virüstür ve nezle hastalığının virüsü demektir. Gergedana verilen bir isim ‘rhinoceros’tan geliyor. Bunun hiçbir şekilde burunla ilgilisi yok. Maalesef tercüme ederken ‘burunla ilgili virüs’ yerine ‘gergedan virüsü’ diye tercüme edilmiş. Daha önce bazı griplerde bu tip isimlendirmeler kullanıldı ama bunun bir dayanağı vardı. Örneğin kuş gribi denildi çünkü kuşlardan bulaşıyordu ama gergedan virüsü diyemeyiz çünkü gergedandan bulaşan bir virüs yok” diye konuştu.

Yeni virüs bulunmadı

Prof. Dr. Ceyhan, bir paniğe gerek olmadığını anlatarak “Şu anda herhangi bir yeni virüs söz konusu değil” dedi. Nezle ile gribin karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, nezlenin burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterdiğini ve en fazla 7-10 gün sürdüğünü, kendiliğinden geçtiğini ifade etti. Burun akıntısının nadir görüldüğü gribin ise genellikle çok yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, vücutta kırılma, baş ağrısı, akciğerde sıkıntı olması halinde öksürük ve nefes darlığı ile ilerlediğini ve mutlaka kişiyi yatağa düşürdüğünü anlatan Ceyhan, “Bir kişi gribi kesinlikle ayakta geçiremez. Eğer bir insan hasta olup ayakta dolaşabiliyorsa o kişi grip değil nezledir” uyarısında bulundu.