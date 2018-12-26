‘Gergedan gribi’ diye bir şey yok
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, en sık nezleye yol açan virüsün ‘rhinovirüs’ olduğunu belirterek “Gergedan isimlendirmesi doğru değil. Ne ‘gergedan virüsü’ ne de ‘gergedan gribi’ diye bir şey var” dedi.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan, dünyada ‘gergedan’ isimde bir virüsün olmadığının altını çizerek, insanlarda en sık hastalığa yol açan virüs grubunun ‘rhinovirüsler’ olduğunu söyledi. Çıkan haberlerin yanlış tercüme sonucu doğduğunu aktaran Prof. Dr. Ceyhan, “Rino, burunla ilgili demektir. Rhinovirüs de burunda hastalık yapan virüstür ve nezle hastalığının virüsü demektir. Gergedana verilen bir isim ‘rhinoceros’tan geliyor. Bunun hiçbir şekilde burunla ilgilisi yok. Maalesef tercüme ederken ‘burunla ilgili virüs’ yerine ‘gergedan virüsü’ diye tercüme edilmiş. Daha önce bazı griplerde bu tip isimlendirmeler kullanıldı ama bunun bir dayanağı vardı. Örneğin kuş gribi denildi çünkü kuşlardan bulaşıyordu ama gergedan virüsü diyemeyiz çünkü gergedandan bulaşan bir virüs yok” diye konuştu.
Yeni virüs bulunmadı
Prof. Dr. Ceyhan, bir paniğe gerek olmadığını anlatarak “Şu anda herhangi bir yeni virüs söz konusu değil” dedi. Nezle ile gribin karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, nezlenin burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterdiğini ve en fazla 7-10 gün sürdüğünü, kendiliğinden geçtiğini ifade etti. Burun akıntısının nadir görüldüğü gribin ise genellikle çok yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, vücutta kırılma, baş ağrısı, akciğerde sıkıntı olması halinde öksürük ve nefes darlığı ile ilerlediğini ve mutlaka kişiyi yatağa düşürdüğünü anlatan Ceyhan, “Bir kişi gribi kesinlikle ayakta geçiremez. Eğer bir insan hasta olup ayakta dolaşabiliyorsa o kişi grip değil nezledir” uyarısında bulundu.
Antibiyotik en son çare
Prof. Dr. Çağrı Büke, bugünlerde solunum yolu enfeksiyonlarının arttığının gözlendiğini, yapılan en büyük yanlışlardan birinin de hemen antibiyotiklere yönelmek olduğunu aktardı. Prof. Dr. Büke, her 100 hastadan 80’inde antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulmadığını belirterek, “Solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 80’i virüslerden kaynaklanıyor. Antibiyotikler ise sadece bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor” dedi.
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