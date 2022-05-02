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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangını bin ton su ile 5 ton köpüğün kullanarak kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

IHA2 Mayıs 2022 Pazartesi 05:59 - Güncelleme:
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Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başlarken yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın tamamını esir alan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇEVRE FABRİKALARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiyesi birlikte müdahale etti. 45 araç, 80 personelin söndürmeye çalıştığı yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yangına 8 noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın bin ton su ile 5 ton köpük kullanarak kontrol altına alan ekipler fabrikada soğutma çalışması başlattı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken büyük maddi hasarın meydana geldiği fabrikanın içi kullanılamaz hale geldi.

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