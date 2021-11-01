İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2021 Pazartesi / 26 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,529
  • EURO
    11,0402
  • ALTIN
    549.51
  • BIST100
    1535.31
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Geri manevra yapan vincin altında kalan 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Güncel

Geri manevra yapan vincin altında kalan 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Osmaniye'de şantiyede taşıma yaparken geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi Mehmet Tuğra (58), hayatını kaybetti.

DHA1 Kasım 2021 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:02
ABONE OL

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. İnşaatın üst katlarına vinçle malzeme taşıyan N.A., geri manevra yaparken bekçisi Mehmet Tuğra'ya çarptı. Vincin altında kalan Tuğra için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vincin altından çıkarılan Tuğra'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mehmet Tuğra'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, vinç sürücüsü N.A.'yı gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.