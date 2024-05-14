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  • Geri manevra yaparak D-100 kara yoluna giren 3 sürücüye 1506'şar lira ceza kesildi
Güncel

Geri manevra yaparak D-100 kara yoluna giren 3 sürücüye 1506'şar lira ceza kesildi

Avcılar'da yan yoldan araçlarıyla geri manevra yaparak D-100 kara yoluna giren 3 sürücüye 1506'şar lira ceza kesildi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 20:48 - Güncelleme:
Geri manevra yaparak D-100 kara yoluna giren 3 sürücüye 1506'şar lira ceza kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yoluna geri manevrayla girerek trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin, D-100 kara yolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde dün kaydedildiğini belirleyen ekipler, araçlarıyla geri manevra yaparak yan yoldan kara yoluna giren sürücüler M.U. T.Y.A. ve T.Ş'yi yakaladı.

Sürücülere,''belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken kara yolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak" maddesinden 1506'şar lira idari para cezası uygulandı.

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