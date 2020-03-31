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Güncel

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir ve Göztepe şehir hastanelerinde sona gelindi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

AA31 Mart 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:47
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Erdoğan'ın, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerindeki çalışmaların son durumu AA kameralarınca kaydedildi.

Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesinin de tamamlanması için sona yaklaşıldı. Hastanenin eylül ayında hizmete açılması planlanılıyor.

İşte Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki son durum

İşte Göztepe Şehir Hastanesi'ndeki son durum

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