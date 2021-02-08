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Geri sayım başladı: Türkiye'nin uzay programı açıklanacak

Milli Uzay Programı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı açıklaması bekleniyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:15 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nın yarın açıklaması bekleniyor. 'Uzay insanı' yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemi, altyapı gibi somut projelerin programda yer alacağı düşünülüyor.

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu. Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda ise Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturuldu.

Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

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