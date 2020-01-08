Gerilimin ortasında kritik zirve! İşte masadaki meseleler

star.com.tr 08.01.2020 10:08 - Güncelleme: 08.01.2020 10:09

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesiyle Orta Doğu'da gerilim had safhaya ulaştı.

İran Devrim Muhafızları, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Dünya kamuoyu bölgedeki gelişmeleri saniye saniye takip ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım projesinin resmi açılışına katılmak üzere gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Türkiye'nin kritik bir enerji koridoru olmasına ve sektörde küresel anlamda söz sahibi ülke konumuna gelmesine büyük katkı sağlayacak TürkAkım projesinin açılışının yanı sıra, Putin ile Erdoğan'ın bölgedeki gelişmeleri de görüşmesi bekleniyor.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetini takiben (UMH), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'deki oylamada kabul edildi.

Öte yandan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın koordinasyonuyla, darbeci general Halife Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker sevk etti.

BAE ve Mısır'ın koordinasyonuyla gönderilen paralı askerler, Moran ve Schit isimli iki güvenlik şirketinin çatısı altında faaliyet gösteriyor. Rus güçleri için çalışan bazı Suriye vatandaşları da, Libya'ya gönderildi.

İDLİB'İN BOMBALANMASI

Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Esed rejiminin hiçbir mutabakata uymadan sivilleri bombaladığı İdlib'de masada olacak.

Geçtiğimiz günlerde meseleye ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

'İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız.'

ABD - İRAN GERİLİMİ

İran güdümündeki Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah'ın koalisyon üssüne saldırmasıyla başlayan gerilim, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle had safhaya ulaştı. İran'dan gelen 'intikam' sözlerinin ardından, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füze fırlatıldı.

Türkiye makamlarından yapılan tüm açıklamalarda itidal çağrısı yapılırken, Irak'taki istikrarın daha fazla kötüye gittiği ve buna bir son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Süleymani'nin öldürülmesi ile tırmanan gerilim hakkında konuşan Putin ise, "İranlı generalin öldürülmesinin Ortadoğu'daki durumun daha da kötüye gitmesi riskini artırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Moskova hem de Ankara'dan gelen açıklamalarda sıcak bir savaştan duyulan endişe dile getirildi. Putin ve Erdoğan'ın masasındaki meselelerden biri de bu olacak.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projelerine yönelik yaptırımları da kapsayan 2020 savunma bütçesini onayladı. Yaptırımlar kapsamında projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşlarının tespiti, şirketlerle ilişiği kişilerin vizelerinin iptal edilmesi, varlıklarına tedbir konulması gibi maddeler yer alıyor.

Bu konuların yanı sıra Erdoğan ve Putin'in iki ülke arasında gelişen ticari ilişkileri görüşmesi bekleniyor.