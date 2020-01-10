Gerilimlerin gölgesinde çağrı! 28 ülkeden olağanüstü toplantı

star.com.tr 10.01.2020 17:46 - Güncelleme: 10.01.2020 17:57

İranlı üst düzey general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu koalisyon üssüne saldırı, İran uçağı hakkındaki 'vuruldu' iddiaları... AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin dışişleri bakanlarını gerilimleri tartışmak üzere acil toplantıya çağırdı.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Ukrayna uçağının büyük ihtimalle İran tarafından vurulduğunu söyledi. Hollandalı Bakan, Avrupa Birliği'nin bir sonraki adımlarının İran'ın tepkisine bağlı olacağını söyledi.

Blok, gazetecilerin İran'ın yeni yaptırımlarla karşı karşıya olup olmadığını sorusuna, 'Bu soruşturmaların sonucunda belli olacak.' şeklinde yanıt verdi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM MASADA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlık yapacağı ve 28 üye ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı, saat 17.20'de (TSİ) başladı.

Toplantı girişinde kısa bir açıklama yapan Josep Borrell, '28 üye ülkeyi İran, Irak ayrıca Libya'daki son gelişmeler hakkında stratejik bir tartışma yapmak için bu olağanüstü dışişleri toplantısına davet ettim.' dedi.

Avrupa Birliği resmi sitesinde yapılan açıklamada, Dışişleri Konseyi'nin, bölgedeki gerilimleri azaltmanın yollarına odaklanarak Irak'taki güncel olayları tartışmak ve görüş alışverişinde bulunmak için olağanüstü bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca Konseyin, Trablus'taki çatışmalar da dahil olmak üzere Libya'daki son gelişmeler hakkında tartışacağı ifade edildi.

Konsey'in Irak'taki gelişmler; son günlerde yaşanan büyük gerilimler hakkında görüşleri dinleyecek ve bu gerilim ve çatışmaların DEAŞ'la mücadele üzerindeki etkisini tartışacak.