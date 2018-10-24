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Gevrekseydi köyünün Kütahya Belediyesi'ne katılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Gevrekseydi köyü, Kütahya Belediyesi sınırları içine dahil edildi.

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Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Gevrekseydi köyü tüzel kişiliği kaldırılarak Kütahya Belediyesine katıldı.

Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince alındı.

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