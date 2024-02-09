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  • Gezeravcı: ISS'e ulaşan 22 devlet arasında en serisi Türkiye oldu
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Gezeravcı: ISS'e ulaşan 22 devlet arasında en serisi Türkiye oldu

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gezeravcı, 'Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk' dedi.

9 Şubat 2024 Cuma 20:09 - Güncelleme:
Gezeravcı: ISS'e ulaşan 22 devlet arasında en serisi Türkiye oldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı ile telefonla görüntülü olarak görüştü.

Gezeravcı: Planlı görevin üzerine fazladan 6 gün kalma imkânımız oldu. Bizim için büyük bir şanstı. Faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu.

Gezeravcı: Uzaydayken yapmış olduğumuz deneylerimizin bize teslim edilmesini bekliyoruz

Bakan Kacır: Belki astronotlarımızı uzaya taşıyacak roket sistemlerimizi geliştirecek, uzay istasyonu kuracak bilim insanları yetişecek. Emin olun her biri Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar

Gezeravcı: Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk

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