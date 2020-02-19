19 Şubat 2020 Çarşamba11:51 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gezi Parkı Davası'dan dün verilen tartışmalı beraat kararlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Gezi devlete ve millete karşı sivil bir kalkışma halini almıştı. Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildi, devleti hedef alan bir saldırıydı." dedi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu ‘aydınlık gençler’ diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere, aldatılmış gençler. Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur.

Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildi, devleti hedef alan bir saldırıydı.

(Osman Kavala'nın tahliyesi) Bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle karıştıran tipler vardır (Soros) onun Türkiye ayağı içerideydi. Dün bir manevra ile onu beraat ettirmeye kalktılar.

Gezi olayları Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur.

Sevsinler senin aydınlık gençlerini... Bunkar tamamıyla aldatılmış gençlerdir.

AKM'ye tescillenmiş teröristin posterini asan siz değil misiniz? Bu posterleri kim astı? İşte Bay Kemal bunları siz ve sizin takımınız yaptı.

Taksim Meydanı'nda boy gösterenlere baktığımızda işin gerisinde kimlerin olduğu açık şekilde anlaşılmaktadır.

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan Gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza vererek bitirdik.

Adaletin tecellisi için son ana kadar takip edeceğiz