Gezi kafalı provokatör Paris olaylarını takip eden TRT ekibine saldırdı

Başta akaryakıta gelen zam olmak üzere hükumetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler eylemcileri bir kez daha Paris’in sokaklarını doldurdu. Polisle sık sık çatışmalara giren eylemcilerin arasına dış güçlerin desteğiyle Türkiye'de kaos ortamı yaratmayı planlayan "Gezi kafalılar" da yer aldı.

GEZİCİ PROVOKATÖR TRT’YE SALDIRDI

Gezi kafalılar Fransa’da da Türkiye’ye yönelik provokatif girişimlerinden geri durmadı. Gezi ideolojisinin mensuplarından biri Paris olaylarında kendisini gösterdi. Polisle çatışan Paris sokaklarını ateşe veren eylemcilerin arasına giren Gezi kafalı provokatör olayları takip eden TRT ekibine saldırdı.

YÜZÜNÜ BEZ PARÇASIYLA KAPATTI

Eylemciler gibi sarı yeleği giyen yüzünü bez parçasıyla kapatan provokatör TRT muhabirinin üzerine yürüdü. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde sözlü saldırıda bulunan eylemcinin provokatif girişimi TRT muhabirinin bulunduğu yerden uzaklaşmasıyla hüsranla son buluyor.