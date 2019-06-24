32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7268
  • 6,5183
  • 258.113
  • 95.664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gezi olayları davasında Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakim karşısında

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gezi olaylarına ilişkin tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında açılan davanın görülmesine başlanıyor.
 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçilecek.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gezi olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 Şubat 2019'da iddianame hazırlanmıştı. Mehmet Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yer aldığı iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu'nun da arasında bulunduğu 746 kişi müşteki olarak yer almıştı.
 
İddianame 3 bölümden oluşuyor
 
Şüphelilerin, 'Hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli mala zarar verme', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya değiştirilmesi', 'İbadet hanelere ve mezarlıklara zarar verme', '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli yaralama' ve '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu'na muhalefet', suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenen iddianame; giriş, tespit edilen deliller ve müştekilere yönelik işlenen eylemler olmak üzere 3 bölümden oluşmuştu.
 
"2011'den itibaren olayları yönlendirme ve başlatmaya çalışıldı"
 
Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan olayın aslında bir kalkışma girişimi olduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin söz konusu olayları 2011'den itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları aktarılmıştı.
 
İddianamede, şüphelilerin olaylara ilişkin hazırlık hareketinde bulunduğu ve yine 2013'de sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların finansmanı ile koordinasyonunun sağlandığına dair bilgilere yer verilmişti.
 
Occupy(işgal etmek) Hareketi, Türkiye'de Ayaklan İstanbul Hareketi ve Gezi Kalkışma Hareketine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı iddianamenin ikinci bölümünde ise Gezi kalkışmasına ilişkin tespitler, Anadolu Kültür A.Ş.'nin rolü, Taksim Dayanışmasının kalkışmadaki rolü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantısı, Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için yapılan faaliyetlerin unsurları yer almıştı.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak

Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Ünlüler böyle oy kullandı

Ünlüler böyle oy kullandı

Yaban hayatı bakın hangi yolla öğreniyorlar...

Yaban hayatı bakın hangi yolla öğreniyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA