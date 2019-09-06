Gezi terörünün baş aktörlerindendi... İBB yönetimine atandı

2013 yılında Gezi ayaklanmasını organize ederek İstanbul’u yağmalatan üst akıl, şimdi de İstanbul’un yönetimini ele geçiriyor. Gezi’nin önemli aktörlerinden Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcılarının belediyede işe alınmasının ardından bir skandal atama daha geldi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na Tayfun Kahraman’ı atadı.

GEZİ’NİN A TAKIMINDA

İmamoğlu’nun atadığı Kahraman, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin bir çok ilinin yakılıp yıkıldığı Gezi Parkı ayaklanmasının ele başları arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Kahraman, Gezi olaylarının büyütülüp, ülkeye yayılması için George Soros fonlu Anadolu Kültür Vakfında yapılan toplantılara katılan 40 kişilik çekirdek kadroda.

YABANCILARLA GİZLİ GÖRÜŞME



Gezi’nin 1 numarası Osman Kavala’dan sonra Gezi iddianamesinde en çok zikredilen isimlerden birisi. Bir dönem cezaevinde de yatan Kahraman, hali hazırda "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor. Gezicilerin yurt dışı ile bağlantısını sağlayan Kahraman’ın Taksim’den yaptığı yalan haberlerle tanınan Fransız Gazeteci Laure Siegel’le yaptığı gizli görüşme de iddianamede yer aldı.

KÜSTAH AÇIKLAMA UNUTULMADI



Gezici provokatörlerin dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yaptığı görüşmeye katılan isimlerden Kahraman, görüşmenin sonrasında grup adına açıklamayı da yapmıştı. Hükümetten küstahça taleplerde bulunan Kahraman şunları kaydetmişti: "Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Topçu Kışlası projesinin iptal edildiği açıklanmalıdır. AKM’nin yıkılmayacağı açıklanmalıdır. Olaylardaki sorumlular görevden alınmalıdır. Gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır. Gözaltındaki yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. İfade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz."