Gezici Onur Ünlü'nün 1453 hazımsızlığı: İstanbul'un fethi için ''işgal'' dedi
Onur Ünlü Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. İstanbul'un fethi için 'işgal' diyen Ünlü, takipçilerine de hakaret etti.
Gezici Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un fethi için haddini aşan ifadeler kullandı. İstanbul'un fethine "işgal" diyen Ünlü'nün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
TAKİPÇİLERİNE DE HAKARET ETTİ
Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere yol açan Ünlü "İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" sözleriyle takipçilerine de hakaret etti.
İşte o skandal paylaşım:
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