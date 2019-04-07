Geziden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan midibüsün Nallıhan ilçesinde devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
- AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, geziden dönen grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan Nurettin S. yönetimindeki 34 FN 0228 plakalı midibüs, D-140 kara yolu Çayırhan Mahallesi Kızılbayır mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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