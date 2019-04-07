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Geziden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan midibüsün Nallıhan ilçesinde devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

  • AA
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, geziden dönen grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan Nurettin S. yönetimindeki 34 FN 0228 plakalı midibüs, D-140 kara yolu Çayırhan Mahallesi Kızılbayır mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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