Gezi’nin finansörü Soros, ABD’de manipülasyon yaparken yakalandı

MASAK tarafından Gezi finansörü Osman Kavala'nın vakfına 2011- 2017 arasında 13.5 milyon dolar aktardığı tespit edilen George Soros'u ABD'li kurumlar da finansal manipülasyondan yakaladı. ABD Sermaye Piyasaları Kurulu SEC, Soros'un Facebook'taki hisselerini dip yapmadan hemen önce sattığını tespit etti. Sosyal medya devi Facebook'taki hisselerini sert düşüş öncesi yılbaşında satan Soros, aynı zamanda Netflix ve Goldman Sachs'taki hisselerini de elden çıkarmış.

SATTI SONRA GERİ ALDI

SEC'in başlattığı soruşturmada, satış işlemleri sonrası Netflix'in yüzde 29, Facebook'un yüzde 20 ve Goldman Sachs'ın da yüzde 15 düşüş yaşadığı tespit edildi. Soros Fund Management hakkında soruşturma açan SEC, aynı zamanda Facebook ile hisselerin yukarı aşağı seyri ile alakalı bağlantılı olduğunu da iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Kasım 2017'de hisseler düşmeden 300 bin hisse satan Soros, hisseleri 2018 yazında geri almış. Soros aynı zamanda Facebook hakkında 'toplum için bir tehdit' değerlendirmesinde de bulunmuştu.