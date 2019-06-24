Gezi’nin üst aklı hakim karşısında

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı, CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP’li ve İşçi Partili milletvekilleri de izledi.

DIŞ AKLIN AKTÖRLERİ

Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları da katıldı. Dışarıdan fonlanan Gezi Parkı’ndaki şiddet olaylarının ilk duruşmasını söz konusu ülkelerin yakın takip etmesi dikkat çekti. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor.

HAYSİYETİ KIRILMIŞ

FETÖ’nün Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlattığı Gezi Parkı şiddet olaylarıyla ilgili olayların finansörü olduğu iddia edilen tutuklu sanık Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianameye göre savunma yaptı. Kavala, 20 aydır tutuklu olmasına neden olan suçlamaların olgusal temele oturmadığını, delillerle desteklenmediğini kaydederek, iddiaların varsayımlara dayalı olduğunu savundu.

ŞİDDETE ‘BARIŞ’ DEDİ

İddianameyi eleştiren ve hakkındaki suçlamaların yer aldığı sayfaları okuyan sanık Kavala, suçlamalar için ‘Son derece haysiyet kırıcı’ ifadesini kullandı.

Özgür seçimler dışında hükümeti değiştirme düşüncesi içinde olmadığını söyleyen Kavala, barışa destek vermek için dernek kuruluşları arasında yer aldığını, projelere destek sağladığını belirtti. “Herhangi bir örgüt ya da cemaatle gizli bir ilişkim ve işim olmadı” diyen Kavala “Tüm konuşmaları aynı cep telefonundan yaptığını, tüm yazışmalarını da aynı mailden yaptım. Bilgisayarımdan silinmiş hiçbir dosya da yoktur” dedi.

SOROS’U İNKAR ETTİ

Sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ile Açık Toplum Vakfı’nın hesaplarında olağan üstü para hareketliliğinin olmadığını belirten Kavala, “(ABD’li finans spekülatörü) George Soros’un benim üzerimden Gezi olaylarına para aktardığı iddiası doğru değildir. Benimle birlikte hareket ettiği iddia edilen Soros, şüpheliler arasında yer almıyor, ifadesinin alınması için de herhangi bir çaba gösterilmemiş” dedi.

TEMA’YA BAĞLADI

Kavala “Ben TEMA’nın kurucuları arasındayım. Gezi Parkı’nda gençliğimin geçtiği yer, dinlenme yeri olmasının yanı sıra Gezi Parkı yaşamı zenginleştiren bir yerdir” diyerek tahliye ve beraatını istedi. Kavala’nın ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu da suçlamaları kabul etmedi.