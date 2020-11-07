Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye aileden bir kişi öldü, 2 kişinin tedavisi sürüyor

DHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:38 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:38

Olay, gece saatlerinde Gercüş'e bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan Adil Akburak (51), eşi Fahriye (55) ve engelli oğlu Savaş Akburak, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aileden Fahriye Akburak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Akburak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İncelenmek üzere ailenin yediği yemeklerden numune alındı.