İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye aileden bir kişi öldü, 2 kişinin tedavisi sürüyor
Güncel

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye aileden bir kişi öldü, 2 kişinin tedavisi sürüyor

Batman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı. İncelenmek üzere ailenin yediği yemeklerden numune alındı.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 14:38 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:38
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Gercüş'e bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan Adil Akburak (51), eşi Fahriye (55) ve engelli oğlu Savaş Akburak, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aileden Fahriye Akburak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Akburak'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İncelenmek üzere ailenin yediği yemeklerden numune alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.