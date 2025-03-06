GİF Orkestrası Malatya'da! 8 Mart Kadınlar Günü'ne Özel Muhteşem Bir Müzik Ziyafeti Sizi Bekliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Kadınlar Günü Özel GİF Orkestrası Konseri, 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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GİF Orkestrası, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü sahneye taşırken, sanatın farklı alanlarında kendini geliştirmek isteyen kadınları da destekliyor. Kadın müzisyenlerden oluşan orkestra, sadece sanatsal üretim yapmakla kalmıyor, kadın dayanışmasını ve kültürel mirası yaşatmayı da amaçlıyor.

Tarih: 8 Mart 2025, Cumartesi

Saat: 21.00

Yer: Malatya Kongre Kültür Merkezi

GİF Kadın Orkestrası kimdir?

TÜRGEV'in eğitim projelerinden biri olan Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde başlatılan müzik atölyeleriyle temelleri atılan GİF Kadın Orkestrası, genç kızların müzikle kendilerini keşfetmesini sağlamak amacıyla kuruldu.

2 Haziran 2023'te Vezneciler'de ilk atölye çalışmasını gerçekleştiren orkestra, farklı eğitim geçmişlerine sahip 24 kadın müzisyeni bir araya getirdi. Katılımcılar arasındaki sanat bağı güçlenerek büyürken, bu topluluk bugüne kadar 1.500'den fazla kişiye konserleriyle ulaştı.

Orkestra yalnızca sanatsal üretim değil, kadınların kolektif bir dayanışma içinde gelişmesine de katkı sağlamaktadır.